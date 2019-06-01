"Схемы и манипуляции": эксперт рассказал о планах Филарета прибрать к рукам власть в ПЦУ

Патриарх Филарет / youtube.com

Патриарх Филарет разработал план для того, чтобы реальная власть в Православной церкви Украины оказался в его руках, заявил профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл Говорун.

"Логически можно предположить, что некие договоренности существовали. Особенно если принять во внимание то, как проходил Собор, попытки манипуляций голосами епископов и остальных делегатов, количество схем, которые были изобретены перед Собором и во время его проведения, чтобы обойти прозрачное волеизъявление делегатов. Большинство этих попыток, к счастью, провалились, но только благодаря публичной критике и позиции экзархов - представителей Константинопольского патриархата", - подчеркнул он.

Читайте такжеВ чем суть конфликта Филарета и ЕпифанияПо его мнению, объединительный собор в определенных своих процедурах действительно оказался симуляционным.

"То, с чем мы столкнулись сейчас, является последствием этих схем, которые были вдохновлены митрополитом Филаретом и реализованы его помощниками. Тем не менее, сейчас мы имеем дело с очищением церковной среды от старых схем. Новая церковь начинает задействовать более здоровые механизмы, нежели те, к которым привык митрополит Филарет. Происходит катарсис, как я уже говорил, - очищение того, что было не совсем прозрачным и честным", - отметил Говорун в интервью Левому берегу.

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Напомним, ранее митрополит Епифаний объявил документы Филарета вне закона.

В свою очередь Филарет обвинил Епифания в нарушении православной традиции.