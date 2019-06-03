"Он должен похмелиться": Саакашливи озвучил свое отношение к Луценко

Саакашвили утверждает, что обвинения ГПУ в его адрес ложные / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили высказал мнение об обвинениях Генеральной прокуратуры о его связях с беглым олигархом Сергеем Курченко.

"Я Курченко вообще не знаю, даже как он выглядит. Я знаю всех других олигархов в Украине, но не успел познакомиться с этим Курченко. Сейчас недавно прокурор Кулик рассказал в интервью, как Порошенко вызвал его к себе и дал приказ сфальсифицировать это дело. И когда меня арестовали, была такая смелая судья Лариса Цокол, которая сказала, что это абсолютно фэйковое дело. Арест – это было похищение. И они все были в шоке. И эту мужественную женщину уволили с работы, и это меня беспокоит. Когда мы говорим о Луценко и других чудовищах, у меня нет личной обиды", сказал он в интервью ТСН.

Саакашвили подчеркнул, что не считает серьезными обвинения ГПУ в его адрес.

"Я не думаю, что это серьезно... Я думаю, что Юрий Витальевич должен похмелиься и пойти домой. Кстати, теперь выяснилось, кто брал деньги Курченко. Порошенко и все его друзья - Ложкин, Кононенко", - заявил экс-политик.

Напомним, Луценко сообщил, что после возвращения гражданства Украины бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской областной госадминистрации, лидеру Руха новых сил Михеилу Саакашвили обвинения в сторону бывшего чиновника в содействии преступной группировке остаются в силе.