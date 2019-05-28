"Предатель": Луценко отреагировал на возвращение Саакашвили украинского гражданства

Юрий Луценко отреагировал на возвращение гражданства Украины Михеилу Саакашвили / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что после возвращения гражданства Украины бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской областной госадминистрации, лидеру Руха новых сил Михеилу Саакашвили обвинения в сторону бывшего чиновника в содействии преступной группировке остаются в силе.

Генпрокурор по-прежнему считает, что Саакашвили получал деньги у беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, сообщил он, отвечая на вопрос главреда РБК-Украина Сергея Щербины в Facebook.

"В связи с последним указом Зеленского есть вопрос к Юрию Луценко. Юрий Витальевич, а Ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остаются в силе, или концепция поменялась?...", — спросил главред.

Луценко ответил на вопрос в комментариях под постом — "Нет. Предатель".

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, отменил лишение гражданства Украины Михеила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

Позже Саакашвили поблагодарил украинского лидера. Главред Гордона Алеся Бацман сообщила, что экс-губернатор Одесской области вечером 29 мая прилетит в Киев.

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.