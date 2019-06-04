Смерть ребенка от пули копов: клеймо "убийцы" под зданием МВД уже замазали, игрушки убрали

Активисты оставили клеймо под МВД / Укринформ

Слово "убийцы", которое появилось перед входом в здание Министерства внутренних дел в Киеве, уже замазали.

Такое клеймо оставили под МВД активисты накануне, 3 июня, после известия о смерти 5-летнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные копы.

Фото-доказательство разместил на своей странице в Facebook журналист Николай Тимченко.

"Закрашенная полицией надпись "убийцы" перед зданием МВД", - говорится в опубликованном сообщении.

Также стало известно, что игрушки, лампадки и цветы, которые вчера вечером принесли под стены МВД небезразличные люди в память об убитом пьяными копами Кирилле Тлявове, тоже убрали.

Напомним, вечером 3 июня под МВД собрался митинг из-за смерти застреленного полицией мальчика. Люди несли к зданию ведомства свечи, детские игрушки и мотивационные плакаты для руководства МВД.

Трагедия произошла 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.