Заместители Луценко помогли международному мошеннику инсценировать свою смерть – СМИ

Мертвый аферист отличился покупкой антиквариата / Фото: скриншот из видео

Два заместителя генпрокурора Украины – Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук – помогли международному мошеннику Дмитрию Малиновскому инсценировать собственную смерть и избежать уголовного наказания.

Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" в результате расследования выяснили, что Малиновский в Украине обвинялся в мошенничестве на сумму более 340 тысяч долларов, подделке документов, фиктивном минировании суда и еще целом ряде преступлений. Видео опубликовано в YouTube.

Мошенник, чтобы избежать наказания, с помощью заместителей генпрокурора Юрия Луценко создал видимость, будто он погиб в оккупированном Луганске, а его матери и жене передали коробку с пеплом. Суд признал мошенника мертвым.

Однако впоследствии в семье "покойного" был произведен обыск и обнаружена переписка с Малиновским. Следствие началось, поскольку мужчину видели живым в Каннах. Следователи намеревались оспорить смерть мошенника в суде, однако прокурор Сторожук резко сменил группу прокуроров по делу Малиновского. В результате уголовное дело было закрыто, а факт смерти в суде оспаривать не стали. Инициатором выступил заместитель генпрокурора Столярчук.

Нардеп от БПП Владимир Арьев утверждал, что виделся с Малиновским в Страсбурге в 2016-ом году.

"Мне его представили, как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться. Мне уже сказали, что он аферист"", - рассказал Арьев, не упоминая, что по документам его собеседник должен быть мертв.

Впоследствии внимание правоохранителей Малиновский привлек во Франции, когда купил замок Шато де Ларошпо в Бургундии за три млн евро. В результате обыска были обнаружены также винтажный Ролс Ройс и три картины Сальвадора Дали.

Напомним, прошедшее 31 мая под председательством президента Владимира Зеленского совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны состоялось без генпрокурора Юрия Луценко.