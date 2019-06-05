Роспуск УПЦ КП: у Филарета пошли на попятную и намекнули на давление Варфоломея

Патриарх Филарет / фото:focus.ua

Собор, принявший решение о ликвидации УПЦ КП и решение которого было скреплено подписью патриарха Филарета, был ситуативным собранием представителей Киевского патриархата.

Как заявили в УПЦ КП, собор не был поместным, поэтому принятые на этом собрании решения - ничтожны по своей сути.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является Поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором", - сообщает пресс-служба Киевской патриархии.

Читайте такжеВозвращение Филарета: СМИ рассказали о планах патриарха по восстановлению УПЦ КПТам утверждают, что "ситуативный документ, который не имеет юридической силы", был принят по требованию представителей Вселенского патриархата для участия в Объединительном соборе.

"Опубликованное видео, фиксирующее момент подписания данного постановления, четко и понятно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", - добавили в Киевской патриархии.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе.