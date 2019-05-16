У Епифания показали подпись Филарета под решением о роспуске УПЦ КП

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование и присоединилась к Православной церкви Украины во время объединительного собора в декабре 2018 года, заявили в пресс-службе ПЦУ.

В разъяснении, размещенном в Facebook ПЦУ, цитируется постановление Поместного собора за подписью патриарха Филарета о прекращении деятельности УПЦ КП и присоединении религиозной организации к ПЦУ.

Тем самым было прекращено действие устава УПЦ КП и деятельности всех уставных органов.

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"Таким образом утром 15 декабря 2018 года по решению Поместного Собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной Церкви Украины", - разъяснили в ПЦУ.

Кроме того, в сообщении напоминается, что на соборе был принят устав ПЦУ, а ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний (Думенко).

В ПЦУ также добавили, что все участники собора признали подлинность этого избрания.

Накануне Епифаний назвал безосновательными обвинения в том, что он пытался отправить на покой почетного патриарха Филарета.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

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Также почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Москва довольна положением дел в УПЦ, и то, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего предстоятеля УПЦ.Напомним, ранее появилась информация о конфликте между почетным патриархом ПЦУ Филаретом и митрополитом Епифанием.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.