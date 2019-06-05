Сухогруз РФ вторгся в морские пределы Украины: в ВМС рассказали детали

Сухогруз Melita / @navy.mil.gov.ua

Сухогруз Melita под российским флагом в связи со штормовой погодой вошел в территориальные воды Украины, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что инцидент произошел в среду в 16.10, а после опроса согласно протоколу корабль был направлен по безопасному маршруту к пункту назначения.

"В результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз Melita (IMO 8230479, MMSI:273395390) под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль", - говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Читайте такжеВ Украине суд объявил в розыск капитана задержанного судна НордБлагодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины судно своевременно обнаружили на траверзе Тендровской косы, его экипаж опросили согласно протоколу, несмотря на формальные основания для задержания судна (нарушение госграницы Украины, выключенная система AIS), учитывая обстоятельства и согласно положениям Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву.

Судно Melita без задержек было направлено по безопасному маршруту в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от российской стороны, которая грубо нарушила ряд международных нормативных документов во время силового захвата 25 ноября 2018 года кораблей ВМС ВСУ в нейтральных водах в районе Керченского пролива, констатировали в Военно-морских силах.

/ @navy.mil.gov.ua

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Как сообщалось, капитан российского судна Норд Владимир Горбенко, бежавший в аннексированный Крым, рассказал, как ему удалось добраться до полуострова.