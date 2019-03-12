Российский капитан угрожает перекрыть пролив в Черном море / Фото: pixabay.com

Капитан российского судна Streamline Бахман Багиров заявил, что перекроет пролив Босфор из Черного моря в Мраморное.

Сухогруза Streamline с российским экипажем арестовали в Стамбуле летом 2018 года за долги судовладельца — турецкой компании Akca Shipping. За прошедшие десять месяцев Akca Shipping накопила свыше 120 тысяч долларов долга и перед моряками из России, заявил капитан.

"Мы сидим тут (на судне – ред.) как в тюрьме… Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам", – цитирует Багирова РИА Новости.

По его словам, если Akca Shipping поставленные условия не выполнит уже завтра, то он перекроет Босфор.

Первое судебное заседание о снятии ареста со Streamline прошло в конце февраля, оно продлилось 20 минут. Второе намечено на 2 апреля.

Ранее в Греции суд снял обвинения с задержанных украинских моряков. Капитан и старший помощник судна Andromeda вернутся в Украину. Напомним, тогда арестованного украинского капитана обвинили в причастности к наркоторговле.

Как сообщалось, капитан российского судна Норд Владимир Горбенко, бежавший в аннексированный Крым, рассказал, как ему удалось добраться до полуострова.

Рыболовецкое судно Норд под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

В октябре семерых российских моряков с Норда обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана Норда оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.