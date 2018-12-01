Закрыть Босфор для РФ: СМИ рассказали, почему Запад не пойдет на эскалацию в регионе

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Активизация воздушного патрулирования, а также увеличение заходов кораблей НАТО в Черноморский регион может рассматриваться ведущими европейскими членами Альянса как шаг к эскалации ситуации в регионе.

Как отмечает zn.ua, в связи с этим маловероятно, что на запланированной на 4‒5 декабря встрече министров иностранных дел стран НАТО с главами внешнеполитических ведомств Украины и Грузии альянсом будет поддержано предложение Киева расширить натовское присутствие в Черноморском регионе.

"Нетрудно предположить, какая судьба ожидает и инициативу командующего украинских ВМС Игоря Воронченко, заявившего, что Украина будет обращаться к мировому сообществу с просьбой закрыть для России Босфорский пролив. Киеву будет сложно найти аргументы, способные убедить в этом Стамбул, одновременно выступающий и за свободу мореходства в Азовском море и Керченском проливе, и умиротворяющий Москву", говорится в статье.

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.