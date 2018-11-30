Украина рискует растерять друзей с такими просьбами

Учения украинских пограничников в Азовском море / dpsu.gov.ua

Украинскую власть как-то нехорошо лихорадит.

Один призывает Германию отправить в Черное море военные корабли ... Ну, вы поинтересуйтесь, сколько их в Германии есть, а сколько нужно для обеспечения собственной безопасности на море?

Другой публично призывает Турцию закрыть Босфор для российских военных кораблей. Так, словно имеющихся в Черном и Азовском морях военных кораблей России мало, чтобы доминировать.

Ну, и неплохо бы почитать Конвенцию Монтре, которая предусматривает, что Турция может перекрыть протоки для военных кораблей воюющих черноморских государств. Для обоих. А здесь сразу две проблемы – нужны ли нам такие санкции против ВМСУ, и как убедить Турцию, что Украина и Россия воюющие государства, если даже вводя военное положение Порошенко заявляет, что это не означает войну с Россией?

Читайте такжеЗаявления о просьбах к Турции по Босфору - отражение уровня нашей элитыА еще учтите, что, поддерживая Украину, Турция публично требует от России обеспечить принцип свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Что нужно ей, но выгодно и для нас.

Так как Турция может потребовать от России обеспечить свободу мореплавания в одном проливе, и одновременно запретить ей то же самое в другом?

Опомнитесь, стратеги - нет кораблей НАТО. Есть военные корабли стран-членов НАТО. И все страны НАТО развивают свои военно-морские силы не из расчета, что будут держать боевые корабли в Черном море на подхвате у Украины.

Одно дело, когда такие глупости публикуются обывателями в Фейсбук. Но государственные инициативы, предложения и обращения не могут быть лишены смысла и возможности реализации.

Не подыгрывают Путину. Думайте. Рассчитывайте на себя. Объясняйте свои намерения и планы. Не просите от друзей, что они не могут для вас сделать, потому что все равно не получим этого, но потеряем друзей.