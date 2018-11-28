Германия не собирается отправлять свои корабли в Черное море

Германия не планирует отправку военных кораблей, как просил украинский посол / Фото: Reuters

Власти Германии не планируют откликаться на призыв Украины и вводить военные корабли в Черное море из-за российско-украинского конфликта в Керченском проливе.

Так, пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт отметил, что правительство ФРГ отказалось отправлять германские военные корабли в Черное море, так как "в настоящее время самое главное – сдержанность и диалог", передает Deutsche Welle.

В свою очередь, представитель немецкого министерства иностранных дел отметил, что "отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется", поскольку Германия добивается "от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации".

Тем не менее, Зайберт призвал Россию освободить экипажи захваченных украинских кораблей и вернуть Украине сами корабли. Также он раскритиковал Россию, отметив, что Читайте такжеРоссия заблокировала украинские порты в Азовском море - Омелянприменению силы в данном случе нет оправдания, а Германия поддерживает "территориальную целостность Украины и ее полный суверенитет", в том числе и "права на судоходство в Керченском проливе".

Ранее стало известно, что несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе, в Берлине не намерены менять свои планы относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее сопредседатель Комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розатти заявил, что агрессия России в Керченском проливе требует жесткого ответа Европейского Союза, в том числе полного запрета строительства и дальнейшего функционирования газопровода "Северный поток-2".

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.