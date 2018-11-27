Евродепутат предлагает из-за агрессии России на море запретить "Северный поток-2"

27 ноября 2018, 20:03

Представитель Европарламента также предложил расширить санкции.

Северный поток
Евродепутат выступил за запрет "Северного потока-2" / gosnovosti.com

Сопредседатель Комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розатти заявил, что агрессия России в Керченском проливе требует жесткого ответа Европейского Союза, в том числе полного запрета строительства и дальнейшего функционирования газопровода "Северный поток-2".

"Должен быть направлен мощный сигнал, что Европейский Союз не может принять такое поведение. И что это будет иметь последствия. Санкции должны быть продолжены. Как предлагалось, они должны быть распространены на всех людей, которые несут ответственность за приказы, отдававшиеся для начала провокации в Азовском море, вплоть до высшего звена командования", - цитирует европейского политика Укринформ.

По словам Розатти, Кремль должен заплатить высокую цену за свои преступные действия, лишь такие меры способны усмирить президента России Владимира Путина.

"Например, окончательно запретить проект "Северный поток-2". Мы должны сделать наверняка, чтобы президент Путин заплатил высокую цену за такие действия. Если он не заплатит такую цену, если он будет видеть, что наш ответ и реакция является мягкой или неустойчивой, это лишь подтолкнет его к большей агрессии", - заявил евродепутат.

Политик подчеркнул, что агрессия России развивается рядом с границами Европейского Союза, поэтому требует консолидации действий ЕС и НАТО.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

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Россия агрессия запрет евродепутат Северный поток-2
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