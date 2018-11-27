"Это неправда": командующий ВМС назвал ложью "допрос" украинских моряков в Керчи

Воронченко считает, что россияне вынудили украинских моряков сказать неправду / Фото: УНИАН

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко назвал неправдивыми показания захваченных в плен украинских моряков в Керчи, опубликованные ФСБ.

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Воронченко, с тремя моряками, которые дают показания, он знаком лично, и они являются профессионалами.

"Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда", - утверждает он.

Военачальник сообщил, что с захваченными украинскими моряками встретились их адвокаты. Он добавил, что двое моряков ранее проживали в Крыму, на полуострове остались их родители, в связи с этим на них могут оказывать давление.

По словам Воронченко, от России сейчас можно ожидать любую провокацию.

"Они могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле", - заявил он.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.