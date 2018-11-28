"Врут": Порошенко прокомментировал прозвучавшие от Путина обвинения

Порошенко напомнил о других обвинениях России / Reuters

Президент Петр Порошенко ответил на обвинения российского президента Владимира Путина, который заявил, что нападение российских кораблей на украинские около Керченского пролива - это провокация украинской власти.

"Сегодня Путин провозгласил, что расстрел украинских кораблей - это провокация украинских властей. Ну как?! А потом думаешь: ну, подожди - когда были события в Солсбери, они что, по-другому говорили? Так же врут. А их лозунг по Донбассу "Их там нет" - ну так же врут", - сказал украинский президент во время поездки в Черниговскую область в среду, 28 ноября, передает "Украинская правда".

Ранее российский президент Путин заявил, что события около Керченского пролива - это "провокация действующей украинской власти" и лично президента Петра Порошенко.

Читайте такжеПутин приказал напасть на корабли ВМСУ, чтобы сорвать Томос - ПорошенкоВ воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.