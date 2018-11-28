Берлин высказал мнение по закрытию "Северного потока-2" из-за ситуации в Керченском проливе

"Северный поток-2": Германия не хочет разрывать сотрудничество с Россией / Фото: REUTERS

Несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе, в Берлине не намерены менять свои планы относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы приняли во внимание критику, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический", - цитирует Reuters официального представителя правительства ФРГ Штеффана Зайберта.

Немецкий чиновник добавил, что Германия все еще хочет, чтобы Украина оставалась транзитной страной.

Напомним, ранее сопредседатель Комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розатти заявил, что агрессия России в Керченском проливе требует жесткого ответа Европейского Союза, в том числе полного запрета строительства и дальнейшего функционирования газопровода "Северный поток-2".

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.