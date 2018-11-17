На ассамблее НАТО охарактеризовали последствия "Северного потока-2" для Украины

"Северный поток-2" может иметь для Украины ряд необратимых последствий / Фото: REUTERS

Страны-члены НАТО в проекте резолюции ПА НАТО "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса" заявили о необходимости мобилизации усилий во избежание энергетической изоляции Украины из-за строительства "Северного потока-2".

"Ассамблея призывает обеспечить, что Украина не будет изолированной с точки зрения энергетической безопасности, несмотря на усилия России по постройке трубопровода вокруг этой страны и повышение риска инвестирования в украинскую энергетическую сферу", - цитирует заявление Укринформ.

Участники НАТО констатируют, что необходимо предпринять конкретные шаги, чтобы обезопасить энергетику Украины от последствий строительства газопровода.

В Парламентской ассамблее НАТО также призвали "определить потенциально выгодные и безопасные инфраструктурные проекты" для увеличения поставки нефти и газа в Европу из Кавказа и Центральной Азии.

"Ассамблея призывает соответственно инвестировать в возобновляемые источники энергии и другие сферы энергетики, которые предоставляют частичную альтернативу российскому газу и нефти", – говорится в документе.

Как известно, США начнут совместную с Украиной работу по остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, накануне Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии проекту "Северный поток-2".