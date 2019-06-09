"Нужно быть львами и рвать шакалов": Муждабаев предсказал пророссийский реванш в Раде

Муждабаев / Facebook журналиста

Назначенные на конец июля досрочные выборы в Верховную Рады, по всей вероятности, превратятся в триумфальное шествие пророссийских политиков.

Соответствующее мнение высказал на своей странице в соцсети Facebook журналист Айдер Муждабаев.

По его мнению, Рада IX-го созыва станет парламентом "рыгов и популистов", которые сразу попытаются "возвратить страну в домайдан и шаг за шагом сдать России"."Они набегут и будут с наслаждением откусывать от Украины Майдана один кусок за другим. Реваншистов, равнодушных будет там большинство, это уже ясно по всем опросам. Европейского либерального парламентаризма в ближайшие 5 лет не предвидится", - полагает Муждабаев.

Читайте также"Повышенная температура": Социолог оценила скандальный выпад Муждабаева против избирателей ЗеленскогоЖурналист также утверждает, что Украине всерьез угрожает война за рейтинги среди проукраинских политиков – "в отличие от сплоченных, управляемых Кремлем януковощей"."Нужно будет срывать голосования, оттаскивать условных мураевых с трибуны, выкидывать из зала на улицу, куда созывать народ. "Господа, вы звери!" — там не сработает, самим нужно быть львами и рвать шакалов, которые набегут и будут с наслаждением откусывать от Украины Майдана один кусок за другим. Нужны такие депутаты, которые в меньшинстве будут диктовать большинству: не заступать за флажки! Чтобы большинство боялось — и их в сессионном зале, и улицу. Это должна быть непробиваемая стена, "список киборгов", ДАП против доб и геп. Пока ни в каком списке, ни во всех вместе таких нет", - подытожил Муждабаев.

Напомним, во время президентской избирательной кампании Муждабаев опубликовал в Facebook скандальный пост, в котором заявлял, что все украинцы, проголосовавшие не за Петра Порошенко "обыкновенные предатели" и их, "видимо, придется стрелять", поскольку "другого выхода нет". Впоследствии сотрудники СБУ завели из-за этого против журналиста дело.