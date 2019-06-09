"Нужно быть львами и рвать шакалов": Муждабаев предсказал пророссийский реванш в Раде

9 июня 2019, 08:25

Известный своими экспрессивными постами Айдер Муждабаев решил, видимо, примерить на себе мантию предсказателя Нострадамуса.

Муждабаев
Муждабаев / Facebook журналиста

Назначенные на конец июля досрочные выборы в Верховную Рады, по всей вероятности, превратятся в триумфальное шествие пророссийских политиков.

Соответствующее мнение высказал на своей странице в соцсети Facebook журналист Айдер Муждабаев.

По его мнению, Рада IX-го созыва станет парламентом "рыгов и популистов", которые сразу попытаются "возвратить страну в домайдан и шаг за шагом сдать России"."Они набегут и будут с наслаждением откусывать от Украины Майдана один кусок за другим. Реваншистов, равнодушных будет там большинство, это уже ясно по всем опросам. Европейского либерального парламентаризма в ближайшие 5 лет не предвидится", - полагает Муждабаев.

Читайте также"Повышенная температура": Социолог оценила скандальный выпад Муждабаева против избирателей ЗеленскогоЖурналист также утверждает, что Украине всерьез угрожает война за рейтинги среди проукраинских политиков – "в отличие от сплоченных, управляемых Кремлем януковощей"."Нужно будет срывать голосования, оттаскивать условных мураевых с трибуны, выкидывать из зала на улицу, куда созывать народ. "Господа, вы звери!" — там не сработает, самим нужно быть львами и рвать шакалов, которые набегут и будут с наслаждением откусывать от Украины Майдана один кусок за другим. Нужны такие депутаты, которые в меньшинстве будут диктовать большинству: не заступать за флажки! Чтобы большинство боялось — и их в сессионном зале, и улицу. Это должна быть непробиваемая стена, "список киборгов", ДАП против доб и геп. Пока ни в каком списке, ни во всех вместе таких нет", - подытожил Муждабаев.

Напомним, во время президентской избирательной кампании Муждабаев опубликовал в Facebook скандальный пост, в котором заявлял, что все украинцы, проголосовавшие не за Петра Порошенко "обыкновенные предатели" и их, "видимо, придется стрелять", поскольку "другого выхода нет". Впоследствии сотрудники СБУ завели из-за этого против журналиста дело.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Айдер Муждабаев Верховная Рада партии выборы в Раду
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:30
Куда метит Медведчук и почему это опасно
08:25
"Нужно быть львами и рвать шакалов": Муждабаев предсказал пророссийский реванш в Раде
08:05
UFC 238. Шевченко нокаутировала Ай Видео
07:46
UFC 238. Фергюсон победил Серроне
07:45
Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты
07:38
У Вакарчука рассказали, как провели отбор кандидатов в избирательный список Голоса
07:14
День друзей: все о празднике – от открыток до интересных фактов Фото
07:02
Головкин нокаутировал Роллса Видео
06:56
Игры с Кремлем, или Три старых вывода для Зеленского мнение
06:42
"Позор! Горите в аду!": после вылета Черноморца фанаты устроили беспорядки Видео
06:27
"Пупы Земли": названы знаки Зодиака, которые подавляют и любят руководить
06:12
Мексиканский боксер чуть не умер на ринге Видео
05:54
Болгарская Барби шокировала Сеть "ж*пой под носом" Фото
05:10
Роксолана Мерьем Узерли показала шикарную грудь
04:22
Политолог рассказал о возможности коалиции Слуги народа и Бойко-Медведчука
03:43
Что будет с ценами на продукты в Украине в июне: эксперты дали радужный прогноз
03:01
Мисс Украина-2018 очаровала в пикантной фотосессии
02:09
Выходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019
01:16
След Нибиру: на Марсе нашли доказательства приближения конца света
00:33
Сексолог объяснил, откуда берутся фантазии о групповом сексе
08 июня, суббота
23:58
Чубаров объявил, с кем крымские татары идут на выборы в Раду
23:48
Ученые выяснили простой и самый эффективный способ, как понизить давление
23:20
"Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным?": Панин жестко наехал на Харламова и пригрозил ему компроматом Фото Видео
23:01
Украина - Люксембург: история встреч, судьи, прогнозы экспертов, где смотреть
22:55
"Кровь на губах": дочь Гриценко угодила в ДТП
22:50
Кто в Венгрию, кто в Румынию: опрос показал, сколько закарпатцев хотят жить в унитарной Украине
22:18
"Хлоп – и все": сын Бари Алибасова рассказал, как тот отравился и что с ним теперь
21:54
"Санкции – это ошибка": глава делегации стран ЕС возжелала "прекрасного крымского вина"
21:38
Самопомич объявила кандидатов в мажоритарных округах
21:06
Цены на гречку и хлеб в Украине взлетят: когда и насколько
20:48
Партия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки: с кем политики идут на выборы в Раду Видео
20:15
Начальник полиции сбил ребенка: появилось видео первых минут после ДТП в Конотопе Видео
19:34
Австралийская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир Большого Шлема
19:19
"Лишь хруст костей": российский журналист анонсировал выездные визы и возвращение смертной казни в РФ
18:50
В Германии "непутевый" премьер призвал отменить санкции против России
18:39
Главные новости 8 июня: Притула и чета Билоножко собрались в депутаты, партия Саакашвили пойдет в Раду в одиночку Фото
18:05
"Те же грабли": Гриценко решил объединиться с Саакашвили на выборах в Раду
17:35
На Киев идет опасная гроза
17:28
Чета Билоножко собралась в Раду: приютил артистов в списке Смешко
17:19
Мастера спорта по борьбе до смерти забили в Москве
17:07
Вакарчук потянул на выборы известного журналиста
16:45
Золотые монеты и слитки: под Киевом обчистили дом нардепа-беглеца из БПП
16:38
После скандала с дочерью Алсу Первый канал решил судьбу шоу Голос. Дети в России Видео
16:19
Грандиозное празднование дня рождения Елизаветы II: Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Фото Видео
15:50
Херсонский коп сбил двух пешеходов
15:40
Тони Фергюсон vs Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров Видео
15:24
Вкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладость Видео
14:44
Зинченко поцеловал журналистку после игры с Сербией Видео
14:39
"Падаль в накрахмаленных рубашках": Садовый рассказал, кого поведет на выборы в Раду
13:36
"Уже нет политического будущего": на выборы в Раду партия Саакашвили пойдет в одиночку Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять