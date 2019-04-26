СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах и "карту предателей"

Айдер Муждабаев / Фото: Facebook/Айдер Муждабаев

СБУ открыло уголовное дело против журналиста Айдера Муждабаева, которого подозревают в действиях, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Документ, подтверждающий расследование в отношении заместителя гендиректора крымско-татарского телеканала ATR опубликовал на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук.

Он отметил, что сам подал депутатское обращение в Службу безопасности страны.

Поводом для открытия уголовного производства стал пост Муждабаева в социальной сети, в котором журналист заявил, что "обыкновенных предателей", которые проголосовали за Зеленского, Тимошенко, Бойко, Вилкула и других кандидатов в президенты, "видимо, придется стрелять", поскольку "другого выхода нет".

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Позже Муждабаев удалил данный пост и извинился за то, что не совсем точно сформулировал свои мысли.

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