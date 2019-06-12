Пожар в одесской психбольнице: количество жертв снова возросло

Число жертв пожара в одесской психбольнице возросло до семи человек, сообщили в ГСЧС / dumskaya.net

Количество жертв пожара, который произошел в Одессе в психиатрической больнице, снова возросло и составило семь человек.

Число жертв смертельного пожара возросло во вторник, 11 июня, — в больнице умер еще один человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"…четыре человека в бессознательном состоянии,… не удалось реанимировать. Позже поступила информация о гибели еще двух человек, которые были доставлены в городскую больницу №11. 11 июня в больнице скончался еще один человек", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Одессе 10 июня на улице Воробьева загорелась психбольница. Позже сообщалось, что в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек. Президент Владимир Зеленский поручил создать государственную комиссию по расследованию возгорания.

Позже СМИ, ссылаясь на выводы экспертов, писали, что в психбольнице причиной смертельного пожара стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. По их данным, сама вероятная причина возгорания — непреднамеренный поджог.