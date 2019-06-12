Трагедия в Одессе: названа возможная причина смертельного пожара в психбольнице

12 июня 2019, 07:52

В одесской психбольнице пожар начался в хозпостройке, выяснили журналисты.

Пожар в Одессе — В психбольнице Одессы пожар мог произойти из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности
В психбольнице Одессы пожар мог произойти из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности / dumskaya.net

В Одессе в психбольнице причиной смертельного пожара стало пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Сама вероятная причина возгорания — непреднамеренный поджог, пишет ТСН со ссылкой на выводы экспертов.

По данным издания, возгорание началось в хозяйственной постройке, в которой сушили белье, и которую пациенты использовали в качестве места для курения.

"…во время пожара… погибли пять человек: четыре пациента и медсестра… еще один человек скончался в этом же отделении от перитонита (воспаление брюшины — Ред.) еще до инцидента. Его смерти просто никто не заметил", — выяснили журналисты.

В результате пожара погибла 54-летняя медсестра. "Она вытащила 53 человека на себе и осталась там сгореть, потому что была на дежурстве. Почему никто не бежал и не помогал, когда одна женщина на себе всех людей вытаскивала", — сказала ее невестка Юлия Скубий. 

Напомним, в Одессе 10 июня на улице Воробьева загорелась психбольница. Позже сообщалось, что в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек. Президент Владимир Зеленский поручил создать государственную комиссию по расследованию возгорания.

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Одесса пожар психбольница
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