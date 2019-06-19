Стало известно, кого Зеленский назначил "биться" за Украину на переговорах в Минске

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского стал достоянием общественности.
Украинский президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав представительства Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе.
Согласно информации, опубликованной в указе президента №414/2019, Украину будут представлять:
- Бондарь Богдан Владимирович - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;
- Веремий Игорь Григорьевич - в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам; Лутковская Валерия Владимировна - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;
- Моцик Александр Федорович - в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил представителем Украины в ТКГ на переговорах в Минске второго президента Леонида Кучму (1994-2004). На одном из первых заседаний тот озвучил новые инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе - с отменой торговой блокады и прекращением ответного огня со стороны ВСУ. Генпрокурор Юрий Луценко немедленно заявил о том, что были открыты уголовные дело по факту таких заявлений Кучмы.