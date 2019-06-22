"СССР пытался скрыть треть войны": Вятрович раскритиковал скорбь 22 июня

22 июня 2019, 21:14

Историк полагает, что Украина должна придерживаться традиций всего мирового сообщества.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович считает, что война началась не 22 июня, а гораздо раньше / Главред

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил категорически против поминальных мероприятий 22 июня, повещенных началу Второй мировой войны на территории бывших стран Советского Союза.

"Вторая мировая война для украинцев началась 1 сентября 1939. Украина сразу стала одним из ее эпицентров, ее жители - среди первых ее участников и жертв. Днем поминовения их всех, согласно принятому 2015 года закону, является 8 мая. Тогда, что мы празднуем или отмечаем 22 июня? То, что два тирана, которые вместе два года перед тем начали мировую войну, в конце сошлись в поединке", - написал он в Facebook.

Читайте такжеВятрович сказал, какие украинцы нужны ПутинуПо словам Вятровича, поминальные мероприятия в Украине в этот день являются "элементом сдерживания советского мифа о Второй мировой, который рассказывает о том, что война якобы началась только в 1941 "вероломным нападением" нацистской Германии".

"Его задача скрыть треть этой войны, когда СССР был союзником Третьего рейха, когда его войска сами "вероломно" нападали на соседние страны. Поэтому нам следует отказаться от поминальных мероприятий в этот (день, - ред), а чествовать всех погибших в страшной войне со всем миром 8 мая, в День памяти и примирения", - подытожил историк.

Напомним, Вятрович заявил, что будет баллотироваться в депутаты ВР на внеочередных парламентских выборах 21 июля в команде партии Петра Порошенко Европейская Солидарность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1
СССР Вторая мировая война поминальный день Владимир Вятрович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:54
Под Днепром горела электричка с пассажирами: шокирующее видео
21:52
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции
21:18
Украинки завоевали 4 медали в самбо на Европейских играх
21:14
"СССР пытался скрыть треть войны": Вятрович раскритиковал скорбь 22 июня
20:39
Главные новости 22 июня: мажоритарщики Зеленского, прощание с Тымчуком, марш равенства и веерные отключения света
20:23
Подруга Алибасова подсовывала ему наркотики накануне отравления
20:08
Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр
19:40
На Волыни задержали извращенца за развращение 5-летней девочки
19:13
Месть россиянам: в Грузии предлагают сделать бесплатные рейсы для украинских туристов
18:45
В Харькове соратник Порошенко подкупал избирателей лекарствами: полиция приняла меры Фото
18:30
Украинская дзюдоистка взяла первое золото Европейских игр Видео
18:22
Стало известно, где похоронили Тымчука Видео
17:53
В Грузии кафе взвинтили цены для россиян
17:27
Укрэнерго грозит веерными отключениями света из-за жары
17:00
Малосольные огурцы в пакете и в банке: быстрые рецепты хрустящих огурцов Фото Видео
16:35
Леся Никитюк рассказала о новой работе и "оживила" Сеть
16:23
Зинченко с известной ведущей устроил романтический отдых в Лос-Анджелесе Видео
16:13
Рандеву Зеленского и Трампа: Баканов изложил США ключевые позиции Украины
16:05
"Эпидемия насилия над детьми": петиция за химическую кастрацию педофилов набрала более 25 тысяч голосов
15:40
Порошенко во всеуслышание предложил Зеленскому свое плечо Видео
15:15
Как правильно варить гречку в кастрюле, в мультиварке и в микроволновке: рецепты Фото
14:53
В Крыму появятся города-призраки — эксперт Видео
14:23
Известный нигерийский футболист перенес инфаркт
14:07
"Печаль": Епифаний оценил последствия для ПЦУ из-за возможного выхода Филарета Видео
13:38
В России зарубили целую семью
13:15
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото
13:08
Синоптик спрогнозировала ослабление жары в Киеве: названа дата Видео
12:41
Жена вратаря Динамо показала знойное тело
12:38
В Крыму произошла смертельная авария с участием трех авто
12:20
"Три года был всадником на соревнованиях": суд заставил ЦИК зарегистрировать беглеца Онищенко
12:13
"Ни войти, ни выйти": в Киеве сегодня вечером закроют несколько станций метро Видео
11:48
Жена Бари Алибасова угодила в больницу Видео
11:46
"Зверь с Востока" умирает: Валуев откровенно заявил, что не может победить опухоль
11:24
"Почетный караул, много венков": стало известно, как прощались с Тымчуком Фото Видео
10:43
Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака
10:42
"Варфоломей в шоке": у Епифания отбили атаку Филарета на монастырь
10:17
Как и когда пройдет гей-парад в Киеве 2019 и при чем тут Зеленский Видео
10:08
Российская спортсменка погибла во время тренировки
09:56
Кубок Америки. Чилийцы дожали Эквадор Видео
09:52
Главный штамп о Великой Отечественной войне и ошибка Менделеева мнение
09:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
08:48
Кравчук ткнул носом Зеленского в грубую ошибку
08:27
Итоги пятилетки Порошенко мнение
08:25
Разгул педофилии: в Запорожье 52-летний одержимый подонок изнасиловал 12-летнюю девочку
08:00
"Майдан" в Грузии: протестующие сцепились с полицией
07:45
Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи
07:33
Сивохо, Юзик, Дубинский: обнародован полный список мажоритарщиков партии Зеленского
07:15
Есть только два варианта: эксперт пояснил, как покарают Филарета за раскол ПЦУ Видео
06:53
Почему Зеленскому понадобилось срочно съезжать с Банковой мнение
06:01
Домашняя виагра: ученые назвали продукт, который способен повысить потенцию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять