"СССР пытался скрыть треть войны": Вятрович раскритиковал скорбь 22 июня

Владимир Вятрович считает, что война началась не 22 июня, а гораздо раньше / Главред

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил категорически против поминальных мероприятий 22 июня, повещенных началу Второй мировой войны на территории бывших стран Советского Союза.

"Вторая мировая война для украинцев началась 1 сентября 1939. Украина сразу стала одним из ее эпицентров, ее жители - среди первых ее участников и жертв. Днем поминовения их всех, согласно принятому 2015 года закону, является 8 мая. Тогда, что мы празднуем или отмечаем 22 июня? То, что два тирана, которые вместе два года перед тем начали мировую войну, в конце сошлись в поединке", - написал он в Facebook.

Читайте такжеВятрович сказал, какие украинцы нужны ПутинуПо словам Вятровича, поминальные мероприятия в Украине в этот день являются "элементом сдерживания советского мифа о Второй мировой, который рассказывает о том, что война якобы началась только в 1941 "вероломным нападением" нацистской Германии".

"Его задача скрыть треть этой войны, когда СССР был союзником Третьего рейха, когда его войска сами "вероломно" нападали на соседние страны. Поэтому нам следует отказаться от поминальных мероприятий в этот (день, - ред), а чествовать всех погибших в страшной войне со всем миром 8 мая, в День памяти и примирения", - подытожил историк.

Напомним, Вятрович заявил, что будет баллотироваться в депутаты ВР на внеочередных парламентских выборах 21 июля в команде партии Петра Порошенко Европейская Солидарность.