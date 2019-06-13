"Есть угроза пророссийского реванша": Вятрович обьяснил, почему идет в Раду с командой Порошенко

Владимир Вятрович числится под 25 номером в списке/ Главред

Директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что будет баллотироваться в депутаты ВР на внеочередных парламентских выборах 21 июля в команде партии Петра Порошенко Европейская Солидарность.

На своей странице в Facebook он выложил видеообращение, в котором заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

"А именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими", - отметил Вятрович.

В комментарии Главреду Вятрович рассказал, что идет в парламент под 25 номером в списке партии Порошенко.

"Я считаю, что сейчас есть угроза пророссийского реванша, особенно в тех вопросах, которыми я непосредственно занимался на протяжении 5 лет: вопросы национальной памяти, культуры и языка. Меня тревожат заявления окружения президента, меня беспокоят резкие заявления четко пророссийских сил – таких, как Оппоблок, у которых есть возможность попасть в парламент, которые идут туда явно для того, чтобы отменить значительную часть тех изменений, очень важных и очень позитивных, которые были реализованы нами за пять лет", - отметил Вятрович.

Вятрович дополнил, что если получит кресло депутата, то ему придется отказаться от должности директора Украинского института нацпамяти, но он намерен лоббировать вопросы украинской культуры уже в Раде.

"Я думаю продолжить ту работу, которой занимался в Институте национальной памяти, то есть речь идет о подготовке разного рода законопроектов, которые направлены на поддержку украинской культуры, на создание условий для дальнейшего переосмысления украинской истории и дальше формировать принципы украинской национальной идентичности", - отметил Вятрович.

Ранее Вятрович ответил Зеленскому по памятнику Жукова в Харькове.