"Он не маньяк": у Зеленского рассказали, кто Путин на самом деле

У Зеленского рассказали, кто Путин на самом деле / Reuters

Первый помощник украинского президента Сергей Шефир не считает президента России Владимира Путина маньяком.

"Для меня маньяк – это больной человек, который насилует, убивает детей и должен лежать в психбольнице. В этом смысле Путин не маньяк, он очень опытный, продуманный человек", – рассказал он в интервью Левому берегу.

При этом на его мнение не повлияла аннексия Крыма, война в Сирии и политика Кремля в отношении Беларуси.

"[Путин – это] преступник, агрессор, человек, который хочет вернуть империю. Я думаю, что там все сложнее. Маньяк – это болезнь", – пояснил Шефир.

Перед этим Шефир заявил, что команда президента Владимира Зеленского готова вести переговоры с Россией и ее главой Владимиром Путиным. Причем в Офисе президента Украины на 70% уверены в успешности переговорного процесса.