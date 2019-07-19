"Он не маньяк": у Зеленского рассказали, кто Путин на самом деле

На мнение Шефира не повлияла аннексия Крыма.
Первый помощник украинского президента Сергей Шефир не считает президента России Владимира Путина маньяком.
"Для меня маньяк – это больной человек, который насилует, убивает детей и должен лежать в психбольнице. В этом смысле Путин не маньяк, он очень опытный, продуманный человек", – рассказал он в интервью Левому берегу.
При этом на его мнение не повлияла аннексия Крыма, война в Сирии и политика Кремля в отношении Беларуси.
"[Путин – это] преступник, агрессор, человек, который хочет вернуть империю. Я думаю, что там все сложнее. Маньяк – это болезнь", – пояснил Шефир.
Перед этим Шефир заявил, что команда президента Владимира Зеленского готова вести переговоры с Россией и ее главой Владимиром Путиным. Причем в Офисе президента Украины на 70% уверены в успешности переговорного процесса.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.