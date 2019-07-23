Журналист сказал, возможен ли на Донбассе быстрый мир

23 июля 2019, 11:54

Порошенко рассматривал кума Путина в качестве "инструмента мира", отметил журналист.

Война на Донбассе — Быстрое установление мира на Донбассе возможно, полагает журналист
Быстрое установление мира на Донбассе возможно, полагает журналист / УНИАН

Журналист Леонид Швец cчитает, что после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 в Украине возможен быстрый мир.

Быстрое наступление мира возможно, если президент России Владимир Путин потеряет интерес и решит, что можно сбрасывать Донбасс, рассказал Швец в эфире Ukrlife.TV.

По его словам, в украинском государстве никуда не деваются установленные "красные линии".

"…действительно, никуда не деваются те "красные линии", которые когда-то были выстроены… постоянно об этом говорит и сам Зеленский (украинский лидер Владимир Зеленский — Ред.), и его окружение — никаких уступок территорий… — это все понятно…", — сказал собеседник.

Журналист добавил, что экс-президент Петр Порошенко рассматривал политика, бизнесмена, кума Путина Виктора Медведчука "как инструмент мира".

"Петр Алексеевич Порошенко считал и, может быть, в какой-то части он был прав,... его полезным ресурсом, который позволяет напрямую достучаться к… Путину. То есть… канал между Путиным и Порошенко прямой…", — объяснил Швец.Ранее журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев говорил Главреду, что на востоке Украины война не закончится за год. Эксперт считает, что на Донбассе горячей войны, может быть, уже не будет никогда.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия мир Верховная Рада Владимир Зеленский Владимир Путин выборы 2019 Леонид Швец новости Украины Зеленский новости
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:47
Человек паук на минималках: в Киеве на крыше полиция с потасовкой поймала руфера - опубликовано видео
12:29
Заря - Будучность: что известно о ближайшем сопернике луганчан по Лиге Европы
12:29
Танці з зірками 2019 Украина - все участники нового сезона Видео
12:27
США выделили 4 млн долларов на группы быстрого реагирования ВМС Украины на Азове
12:25
Саботаж и работа на ФСБ: прокатчикам кино в Украине "шьют" дело
12:23
Польша обломала Россию и пригласила Германию на 80-летие начала Второй мировой
11:59
Стоматолог, блогер, учитель и кондитер: кто выкинул старых политиков из власти
11:58
Гибель подводников на Лошарике: в РФ отыскали украинский след Видео
11:54
Главным фискалом Украины временно стал уроженец Донецка
11:54
Журналист сказал, возможен ли на Донбассе быстрый мир Видео
11:33
В Москве рассказали, почему музыканты Metallica спели песню Цоя Группа крови
11:32
Переплюнули "регионалов": "Слуги народа" установили абсолютный рекорд Украины
11:30
Мать Леди Гаги назвала главного обидчика Ирины Шейк
11:25
Суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ миллиардные убытки из-за аннексии Крыма
11:11
"Опять музыку сп*здила": Бузова забилась в судоргах под песню про бывшего Видео
11:07
Пять важных выводов из парламентских выборов мнение
11:04
Ярослава Магучих: Если бы не выбрала легкую атлетику, то рисовала бы картины
10:57
"Враги прессы": в Союзе журналистов позлорадствовали из-за пролета одиозных нардепов Видео
10:45
Украине нужен закон "о сосуществовании" с РФ - Вакарчук
10:33
Главные новости 23 июля: партия Тимошенко "утерла нос" ЕС Порошенко и возможная дата местных выборов Видео
10:27
"Потап, угомони жену": Полуодетая Настя Каменских вызвала фурор пикантными фото
10:24
В Нафтогазе рассказали о новой цене на газ для промышленности
10:10
"Нельзя переть против украинцев": в России вырезали "опасную" фразу из голливудского боевика Видео
09:55
В Слуге народа определились с местными выборами: названа дата Видео
09:55
"Лебединая песня" Тимошенко и бессмысленность партии Вакарчука: главные итоги выборов в Раду мнение
09:44
Зеленский обезглавил семь райгосадминистраций: названа причина Фото
09:32
Разумков рассказал, что ждет боевиков на Донбассе
09:30
"Браво Зеленскому": в Совете Европы оценили результаты парламентских выборов в Украине Видео
09:19
В восьми областях и в Крыму "врежет" непогода — Укргидрометцентр Видео
09:09
Порно по-украински, или Как народ смачно вздрючил старую элиту мнение
08:56
День независимости и мини-отпуск: сколько дней отдыхают украинцы в августе-2019 Видео
08:50
"Замена Путина": политтехнолог раскрыл оптимальный сценарий транзита власти в России
08:30
Курс валют на 23 июля: гривна добивает доллар и евро Видео
08:29
Чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України Віктором Лещинським
08:23
Под Киевом "пьяные в хлам" малолетки колотили медиков, опубликовано видео Видео
08:13
Сокрушительная победа партии Зеленского: что будет дальше мнение
07:50
Порошенко настойчиво зовут на допрос: в ГБР раскрыли детали Видео
07:25
Партия Тимошенко обошла политсилу Порошенко: ЦИК подсчитала более 90% голосов Видео
07:16
"Титьки торчат": полуголая Лобода засветила сокровенное
07:06
"Яркие и интересные": что известно про будущих премьере и спикере Рады
06:51
Зачем Зеленскому местные выборы и когда они состоятся мнение
06:27
Главные именины Ольги в 2019 году: что подарить Олечкам на праздник Видео
06:10
Подорожание неизбежно: стало известно, когда ждать нового роста цен Видео
05:47
"Москит" с Нибиру: пришельцы с планеты смерти испытали ракету над США - уфологи
05:05
Самая модная стрижка осени 2019 – каре с ровным срезом: кому подходит и что делать с челкой Фото
04:47
Звезда Вечернего Квартала снялась совершенно голой
04:32
"Будут устранять любым способом": политолог рассказал, кто будет "мочить" Зеленского в Раде
04:02
"Остальные стесняются": Пара устроила секс-оргию прямо возле ночного клуба - опубликовано видео 18+
03:15
Без вариантов: политолог пояснил, почему теперь ничто не мешает Зе!команде проводить реформы
02:41
Выборы-2019 установили антирекорд по незаконной агитации - КИУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять