Журналист сказал, возможен ли на Донбассе быстрый мир

Быстрое установление мира на Донбассе возможно, полагает журналист / УНИАН

Журналист Леонид Швец cчитает, что после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 в Украине возможен быстрый мир.

Быстрое наступление мира возможно, если президент России Владимир Путин потеряет интерес и решит, что можно сбрасывать Донбасс, рассказал Швец в эфире Ukrlife.TV.

По его словам, в украинском государстве никуда не деваются установленные "красные линии".

"…действительно, никуда не деваются те "красные линии", которые когда-то были выстроены… постоянно об этом говорит и сам Зеленский (украинский лидер Владимир Зеленский — Ред.), и его окружение — никаких уступок территорий… — это все понятно…", — сказал собеседник.

Журналист добавил, что экс-президент Петр Порошенко рассматривал политика, бизнесмена, кума Путина Виктора Медведчука "как инструмент мира".

"Петр Алексеевич Порошенко считал и, может быть, в какой-то части он был прав,... его полезным ресурсом, который позволяет напрямую достучаться к… Путину. То есть… канал между Путиным и Порошенко прямой…", — объяснил Швец. Ранее журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев говорил Главреду, что на востоке Украины война не закончится за год. Эксперт считает, что на Донбассе горячей войны, может быть, уже не будет никогда.