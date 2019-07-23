Журналист сказал, возможен ли на Донбассе быстрый мир

Порошенко рассматривал кума Путина в качестве "инструмента мира", отметил журналист.
Журналист Леонид Швец cчитает, что после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 в Украине возможен быстрый мир.
Быстрое наступление мира возможно, если президент России Владимир Путин потеряет интерес и решит, что можно сбрасывать Донбасс, рассказал Швец в эфире Ukrlife.TV.
По его словам, в украинском государстве никуда не деваются установленные "красные линии".
"…действительно, никуда не деваются те "красные линии", которые когда-то были выстроены… постоянно об этом говорит и сам Зеленский (украинский лидер Владимир Зеленский — Ред.), и его окружение — никаких уступок территорий… — это все понятно…", — сказал собеседник.
Журналист добавил, что экс-президент Петр Порошенко рассматривал политика, бизнесмена, кума Путина Виктора Медведчука "как инструмент мира".
"Петр Алексеевич Порошенко считал и, может быть, в какой-то части он был прав,... его полезным ресурсом, который позволяет напрямую достучаться к… Путину. То есть… канал между Путиным и Порошенко прямой…", — объяснил Швец.Ранее журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев говорил Главреду, что на востоке Украины война не закончится за год. Эксперт считает, что на Донбассе горячей войны, может быть, уже не будет никогда.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.