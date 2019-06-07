Спикер Зеленского назвала "красные линии" команды президента

У команды Владимира Зеленского есть две "красные линии", сообщила Юлия Мендель / Главред

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что у команды нового украинского лидера такие же "красные линии", как и у команды экс-президента Петра Порошенко.

Крым и Донбасс являются украинской территорией — это "красные линии", рассказала спикер в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1, пишет ТСН.

По ее словам, нельзя говорить, что территориальная целостность Украины будет нарушена.

"У нас одинаковые красные линии (с предыдущей властью — Ред.)… Крым — это Украина. Донбасс — это Украина. Это — красные линии", — заявила пресс-секретарь Зеленского.

Ранее Юлия Мендель анонсировали новую "дорожную карту" по Донбассу. Спикер Владимира Зеленского сказала, что документ содержит два основных вопроса — прекращение огня и возвращение пленных. До этого Мендель говорила, что власти разрабатывают стратегию возвращения захваченного Россией Крыма.