Арест танкера - ошибка, которая усложнит возврат наших моряков - военный эксперт

25 июля 2019, 16:51

Со следственной точки зрения действия СБУ были правильными, но с политической - нет, считает Олег Стариков.

танкер NEYMA
Украина арестовала танкер NEYMA, который участвовал в блокировании Керченского пролива

Произошедший 25 июля в Измаиле арест силами СБУ и военной прокуратуры танкера NEYMA, который в ноябре 2018-го блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, в результате чего были взяты в плен 24 наших моряка, является ошибкой.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал украинский военный эксперт Олег Стариков. 

"Если этот танкер зашел для провокации, чтобы наши его задержали, то с следственной точки зрения это правильно, но с политической - нет. Служба безопасности Украины – это орган, который выполняет задания, связанные с политической деятельностью, а не правоохранительной. Например, такие, как задержание иностранных шпионов", - говорит Стариков.

По его словам, такие действия силовиков в первую очередь осложнят возврат наших моряков.

Читайте такжеДокументы и записи радиопереговоров: СБУ показала видео задержания танкера NEYMA"Теперь возвращение наших моряков зависнет на неопределенное время, возврат наших трех катеров – тоже. И Российская Федерация задержит какой-то очередной наш корабль, и опять мы еще там судно потеряем, а наши граждане попадут в неприятности. Предполагаю, что из-за низкого профессионализма была неправильно оценена остановка", - говорит военный эксперт.

По его словам, самое главное сейчас – это возвращение домой украинских моряков. Поэтому на судно стоило закрыть глаза.

"Мы же правовое государство, и главная задача – освободить людей, а железки пусть они там плавают. И в любом случае этот танкер когда-нибудь к нам опять бы вернулся. И в сложившейся ситуации можно говорить о низком уровне профессионализма наших спецслужб", - уточнил Стариков.

Стоит отметить, что танкер NEYMA несколько месяцев назад сменил название на NIKA SPIRIT, а в украинский порт судно зашел на ремонт. Владельцем судна является VOLGO-DON SHIPPING AGENCY LTD, зарегистрированная в российском Волгограде на ул. Землячки, 66А.

26 декабря 2018 Приморский райсуд Одессы наложил арест на NEYMA и три буксира.

"С учетом размеров танкера, который не мог самостоятельно осуществлять маневрирование в Керчь-Еникальском канале, его буксировка к входу в Керченский пролив со стороны Азовского моря и перекрытия канала корпусом танкера осуществлялось буксирами Быстрый, Гандвик и Эльтиген", - говорится в постановлении суда.

Уголовное производство по статье "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия" расследует военная прокуратура Южного региона.

Водный конфликт между Украиной и РФ вышел на новый виток после захвата украинских моряков в Керченском проливе.

20 мая решением суда в Москве украинские моряки были оставлены под стражей.

В конце мая 2019-го в немецком Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что РФ должна безотлагательно освободить 24 украинских моряков и позволить им вернуться на Родину, однако российские власти не захотели исполнять это решение.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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Россия СБУ танкер захват моряков Олег Стариков Украина танкер NEYMA
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