Гибель бойцов ВСУ: в "ДНР" истерят из-за "армии Киева под Мариуполем", а Зеленский готовит ответ

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа проводит совещание с силовиками в Офисе президента Украины.

В частности, присутствуют начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Участники обсуждают ситуацию вокруг обстрела, в результате которого на Донбассе погибли четверо украинских военных.

Тем временем в "ДНР" после убийства четырех украинских бойцов испугались наступления ВСУ на Мариупольском направлении.

Читайте также"Собрали манатки, валите к себе": Коломойский рассказал, как закончить войну на ДонбассеПредставитель "Народной милиции "ДНР" Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил о "приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении".

"Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки", – заявил оккупант, добавив про "поднятых по тревоге в Мариуполе полка "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады.

Он также сообщил о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах н. п. Терновое, Кирово, Андреевка.

Ранее Безсонов заявлял, что бойцы ВСУ якобы готовят провокацию с применением химического оружия для срыва выборов в группировке "ДНР". Однако никаких химатак на Донбассе так и не было зафиксировано.

Как показывает практика, обычно подобные информационные "данные разведки" представители террористических организаций обнародуют перед началом обстрелов населенных пунктов, дабы потом переложить ответственность за них на ВСУ.