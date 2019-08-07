Гибель бойцов ВСУ: в "ДНР" истерят из-за "армии Киева под Мариуполем", а Зеленский готовит ответ

Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции, заявили в "ДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа проводит совещание с силовиками в Офисе президента Украины.
В частности, присутствуют начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.
Участники обсуждают ситуацию вокруг обстрела, в результате которого на Донбассе погибли четверо украинских военных.
Тем временем в "ДНР" после убийства четырех украинских бойцов испугались наступления ВСУ на Мариупольском направлении.
Читайте также"Собрали манатки, валите к себе": Коломойский рассказал, как закончить войну на ДонбассеПредставитель "Народной милиции "ДНР" Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил о "приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении".
"Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки", – заявил оккупант, добавив про "поднятых по тревоге в Мариуполе полка "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады.
Он также сообщил о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах н. п. Терновое, Кирово, Андреевка.
Ранее Безсонов заявлял, что бойцы ВСУ якобы готовят провокацию с применением химического оружия для срыва выборов в группировке "ДНР". Однако никаких химатак на Донбассе так и не было зафиксировано.
Как показывает практика, обычно подобные информационные "данные разведки" представители террористических организаций обнародуют перед началом обстрелов населенных пунктов, дабы потом переложить ответственность за них на ВСУ.
- Напомним, из-за обострения на Донбассе Зеленский попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Он констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.
- В свою очередь во Франции считают, что точная дата ведения переговоров в нормандском формате будет объявлена в "подходящее время" − несмотря на инициативу Зеленского.
- Также спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал убийство четырех украинских бойцов на Донбассе. По мнению спецпредставителя США, особенно огорчает, что убийство произошло в то время, когда "украинский президент делает жесты, направленные на достижение мира".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.