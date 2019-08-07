Гибель бойцов ВСУ: в "ДНР" истерят из-за "армии Киева под Мариуполем", а Зеленский готовит ответ

7 августа 2019, 09:59

Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции, заявили в "ДНР".

Гибель бойцов ВСУ: в
Гибель бойцов ВСУ: в "ДНР" истерят из-за "армии Киева под Мариуполем", а Зеленский готовит ответ

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа проводит совещание с силовиками в Офисе президента Украины.

В частности, присутствуют начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Участники обсуждают ситуацию вокруг обстрела, в результате которого на Донбассе погибли четверо украинских военных.

Тем временем в "ДНР" после убийства четырех украинских бойцов испугались наступления ВСУ на Мариупольском направлении.

Читайте также"Собрали манатки, валите к себе": Коломойский рассказал, как закончить войну на ДонбассеПредставитель "Народной милиции "ДНР" Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил о "приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении".

"Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки", – заявил оккупант, добавив про "поднятых по тревоге в Мариуполе полка "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады.

Он также сообщил о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах н. п. Терновое, Кирово, Андреевка.

Ранее Безсонов заявлял, что бойцы ВСУ якобы готовят провокацию с применением химического оружия для срыва выборов в группировке "ДНР". Однако никаких химатак на Донбассе так и не было зафиксировано.

Как показывает практика, обычно подобные информационные "данные разведки" представители террористических организаций обнародуют перед началом обстрелов населенных пунктов, дабы потом переложить ответственность за них на ВСУ.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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