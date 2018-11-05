В ДНР разогнали фейк о провокациях украинской армии с химическим оружием

Боевик "ДНР" / 24 канал

Бойцы ВСУ якобы готовят провокацию с применением химического оружия для срыва выборов в группировке "ДНР".

Соответствующее заявление сделал "глава пресс-служба управления Народной милиции ДНР" Даниил Безсонов.

По его словам, бойцы подразделений ВСУ, дислоцированные в Донбассе, "в срочном порядке доукомплектовываются средствами радиохимической и биологической защиты".

"Мы обращаемся к мировому сообществу с целью предотвращения преступлений", — добавил Безсонов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Безсонов отличился фейком о беременной женщине со связаннымми руками.