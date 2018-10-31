"Труп беременной со связанными руками": Боевики "ДНР" на росТВ выдали новый фейк об Украине

Даниил Безсонов / Страница боевика "ВКонтакте"

Боевик из группировки "ДНР" Даниил Безсонов, "начальником пресс-службы народной милиции", озвучил в эфире федерального российского телеканала информацию о массовых убийствах жителей Донбасса якобы совершенных бойцами ВСУ.

Террорист также во всеуслышание заявил о том, что якобы самолично лицезрел мертвое тело связанной беременной женщины.

"О преступлениях "Айдара", которые были в Нижней Крынке − когда мы туда в сентябре, по-моему, 2014 года зашли, увидели просто захоронения мирных жителей, среди которых был труп беременной женщины с завязанными руками за спиной!" — сказал Безсонов.\

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Напомним, ранее сообщалось о том, что террористы "ДНР" запустили фейк о голоде и драках в украинской армии, а боевики "ЛНР" выдали фейк о польских снайпершах-"валькириях".