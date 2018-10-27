"Голод, драки и мародерство": в "ДНР" запустили дикий фейк о бойцах ВСУ

Боевики "ДНР" запустили новый фейк / УНИАН

Именующий себя "замначальника народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил о том, что среди бойцов ВСУ якобы процветает голод и мародерство.

"В 56-й бригаде боевики отказываются от приема пищи, так как она непригодна для еды, приготовлена в антисанитарных условиях и из просроченных продуктов. Из-за этого украинские вояки вынуждены добывать продукты в близлежащих населенных пунктах, грабя частные магазины и обворовывая местное население. По-свойски они называют мародерство продуктовым рейдом", - заявил он.

По его словам, жители прифронтовых районов якобы даже вступают в конфронтацию с силовиками.

"Стычки нередко заканчиваются жертвами с обеих сторон… Всего за прошедшую неделю в результате таких конфликтов госпитализированы шестеро боевиков ВСУ и четверо гражданских. Один боец 58-й бригады - сержант Клименко - от полученных травм скончался", - заявил Басурин.

Читайте также"Мертвая территория": Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"

В то же время, по сообщению пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонну с российскими грузовиками "гуманитарной помощи".

Согласно информации, колонна состоит из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "гуманитарная помощь", которые передвигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца.

Напомним, ранее украинская журналистка познакомила Запад с российским фейком о "распятом мальчике".