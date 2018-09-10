Украинская журналистка познакомила Запад с российским фейком о "распятом мальчике"

Сейчас российская пропаганда стала тоньше / infokava.com

Знаменитый в Украине российский пропагандистский фейк о якобы распятом "бандеровцами" на Донбассе маленьком мальчике, как оказалось, почти неизвестен широкой общественности на Западе.

"Я была удивлена, насколько мало людей знает об этой нашей истории. В Украине все удивлялись, почему я включила ее в свою речь. Еще 4 года назад все о ней знали, а теперь это что-то устаревшее. На Западе это не всем известно. Там не так интересуются Украиной, как нам хотелось бы. Эта история просто шокировала всех", - сообщила журналистка, сооснователь проекта Stopfake Ольга Юркова, которая рассказал эту историю в рамках конференции TEDв Ванкувере, пишет "Громадське".

Юркова отметила, что после рассказа об этом фейке к ней всю неделю подходили разные участники конференции с вопросами - что они могут сделать для Украины.

Впрочем, она также отметила, что сейчас российская пропаганда сильно эволюционировала и больше не подарит Украине таких информационных подарков, как откровенные грубые сляпанные на скорую руку чудовищные "фейки".

Читайте также"Подвезли морги и крематорий": на росТВ сочинили новый фейк о наступлении ВСУ на Донбассе"Если сначала это были откровенные фейки - распятый мальчик или участок земли и двое рабов, которых якобы получает каждый украинский военный за участие в войне, - теперь это более изысканные вещи. На них ведутся даже украинские журналисты. Что Украина - это failed state, государство, которое не состоялось, что нас вот-вот ждет дефолт. Что Европа хочет отказаться от Украины … Пропагандистский рецепт - немного правды, немного полуправды и немного полной лжи. Полную ложь не воспринимают, когда ее рассказывать в лоб", - подчеркнула она.

Напомним, известный украинский журналист Денис Казанский детально разъяснил как российские и подконтрольные боевикам информационные ресурсы напропалую манипулируют общественным мнением и создают "фейковую" картинку происходящего.