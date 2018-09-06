"Все подстава и фейк". Журналист "разложил по полочкам" фейк о задержании убийц боевика Моторолы

Боевики Моторола и Гиви / Соцсети

Известный украинский журналист Денис Казанский детально разъяснил как российские и подконтрольные боевикам информационные ресурсы напропалую манипулируют общественным мнением и создают "фейковую" картинку происходящего.

Под фокус его внимания попало "задержание убийцы" одного из главарей террористов "ДНР" Арсена Павлова, более известного под кличкой Моторола.

"16 октября 2016 года в Донецке был убит один из самых известных российских наемников, воевавших на стороне "ДНР" — Арсен Павлов по кличке "Моторола". В его убийстве, как вы помните, обвинили украинскую ДРГ. Причем в ноябре в "МГБ ДНР" даже объявили, что задержали украинских диверсантов", - напомнил журналист.

Одного из пойманных якобы диверсантов предъявили общественности − 20-летнего парня Эрнеста Попов. Тот признался в убийстве и рассказал "интересную историю" о том, как он вступил

Парень признал свою вину и сразу же рассказал на камеру о том, как он вступил в добровольческий батальон "Азов" и был завербован СБУ.

"Это признание тут же показали в программе у Киселева на российском ТВ. Новость о пойманном убийце "Моторолы" разлетелась по российским СМИ. Где же этот парень сейчас? Был ли суд? Сидит ли Эрнест Попов на подвале? Включен ли он в списки на обмен? Нет. Безжалостный убийца "Моторолы" давно на свободе. Выкладывает фотки в ВК, тусит с друзьями", − написал Казанский.

По его словам, все видео с задержанными "укродиверсанты" были подставой и "фейком". "Точно так же не поймают и диверсантов, организовавших убийство Захарченко. Потому что это были не украинские диверсанты", − сделал вывод Казанский.

Ролик на российском ТВ о задержании убийц Моторолы.

Напомним, ранее Арсен Павлов (Моторола) был убит в ноябре 2016 года.