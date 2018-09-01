"Убили те же, кто Гиви и Моторолу": советник Захарченко рассказал подробности его уничтожения

В "ДНР" обвиняют в убийстве Захарченко украинские спецслужбы / YouTube

"Советник" главаря террористической организации "ДНР" Александр Козаков озвучил подробности убийства Александра Захарченко и подтвердил, что бомбой было безоболочечное СВУ, установленное в осветительном приборе.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов Александр Тимофеев",- сказал он, передает Интерфакс.

Козаков подтвердил что закладку с бомбой сделали предположительно в ночь с 30 на 31 августа и привели в действие дистанционно. Впрочем, с планированием загодя он не согласился - по его словам, ликвидаторы действовали по принципу "а вдруг".

"Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу" и заложена она туда была накануне", - добавил он.

В смерти своего босса Казаков винит тех же, кто убил командиров полевых бандформирований "ДНР" Арсена Павлова "Моторолу" и Михаила Толстых "Гиви". Напомним, считается, что обоих ликвидировали украинские спецслужбы.

"Это были те же самые люди", - заявил советник.

Читайте такжеВ СБУ назвали версии убийства ЗахарченкоТакже "советник" заявил, что несмотря на все слухи, расходящиеся по СМИ, "министр доходов и сборов" Александр "Ташкент" Тимофеев, тяжело раненный при взрыве в кафе "Сепар", где погиб Захарченко, якобы вовсе не умер и находится в сознании, его жизни ничто не угрожает.

"Жизни троих госпитализированных, в том числе Александра Тимофеева ничего не угрожает. У него множественные осколочные ранения и ожоги, но он в сознании", - заявил Казаков.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" также скончался.