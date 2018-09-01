Захарченко до уничтожения в кафе поминал Кобзона — СМИ

Александр Захарченко до уничтожения в кафе поминал Иосифа Кобзона, узнали журналисты / Reuters

В захваченном боевиками Донецке в кафе "Сепар" главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко до уничтожения поминал знаменитого советского и российского певца Иосифа Кобзона.

Поминки организовала личная охрана лидера террористов, сообщает Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на источник.

"По словам источника, Захарченко пришел в кафе "Сепар" помянуть Кобзона", — отмечается в сообщении.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" также скончался.

Ранее стало известно, что Иосиф Кобзон, который более 10 лет боролся с раком, умер на 81-м году жизни. Артиста похоронят в столице России Москве на Востряковском кладбище. Исполнитель при жизни выступал против Майдана в Украине и активно поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР".