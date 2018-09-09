Роспропаганда глушится в 180 городах Донбасса - Геращенко

Геращенко отметила, что до запуска "Серпанка" на прифронтовые районы вещало до 20 российских каналов / Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Система блокировки пропагандистского вещания "Серпанок" перекрывает российским пропагандистам доступ к 180 населенным пунктам Донбасса - роспропаганда там попросту не транслируется.

О больших успехах в блокировании враждебной антиукраинской пропаганды сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что после усиления телерадиовышки в оккупированном Донецке новыми передатчиками, террористы и россияне смогли транслировать в сети прифронтовых населенных пунктов почти 20 российских ТВ-каналов, через которые потоком шла роспропаганда. Теперь этому положила конец перекрывшая террористическое телерадиовещание система "Серпанок, которую разработали украинские военные и волонтеры.

Читайте также"Подвезли морги и крематорий": на росТВ сочинили новый фейк о наступлении ВСУ на Донбассе"Также нашли способ блокировать враждебные FM-станции ... Важный шаг в условиях информационной войны", - отметила Геращенко.

Напомним, известный украинский журналист Денис Казанский детально разъяснил как российские и подконтрольные боевикам информационные ресурсы напропалую манипулируют общественным мнением и создают "фейковую" картинку происходящего.