Роспропаганда глушится в 180 городах Донбасса - Геращенко

Глушат российские телеканалы и радиостанции.
Система блокировки пропагандистского вещания "Серпанок" перекрывает российским пропагандистам доступ к 180 населенным пунктам Донбасса - роспропаганда там попросту не транслируется.
О больших успехах в блокировании враждебной антиукраинской пропаганды сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
Геращенко отметила, что после усиления телерадиовышки в оккупированном Донецке новыми передатчиками, террористы и россияне смогли транслировать в сети прифронтовых населенных пунктов почти 20 российских ТВ-каналов, через которые потоком шла роспропаганда. Теперь этому положила конец перекрывшая террористическое телерадиовещание система "Серпанок, которую разработали украинские военные и волонтеры.
Читайте также"Подвезли морги и крематорий": на росТВ сочинили новый фейк о наступлении ВСУ на Донбассе"Также нашли способ блокировать враждебные FM-станции ... Важный шаг в условиях информационной войны", - отметила Геращенко.
Напомним, известный украинский журналист Денис Казанский детально разъяснил как российские и подконтрольные боевикам информационные ресурсы напропалую манипулируют общественным мнением и создают "фейковую" картинку происходящего.