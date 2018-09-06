Боевики "ДНР" разгоняют фейк о масштабном наступлении ВСУ в сентябре

Украинские войска якобы перебрасываются и сосредотачиваются под прикрытием учений "Шторм-2018".
Боевики усиленно распространяют слухи о запланированном на 14 сентября широкомасштабном наступлении ВСУ на Донбассе.
Об этом сообщил координатор группы "Информационно сопротивление", депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в Facebook.
"Одновременно с усиленными попытками в росСМИ и подконтрольных российской оккупационной администрации на Донбассе СМИ привязать к уничтожению главаря "ДНР" Захарченко "украинские ДРГ", оккупанты усиленно распространяют слухи о якобы готовящемся на 14 сентября с.г. широкомасштабном наступлении ВСУ на Донбассе", - написал Тымчук.
По версии боевиков, украинские войска перебрасываются и сосредотачиваются под прикрытием учений "Шторм-2018", а руководить и контролировать ход проведения операции будут некие "натовские военные" и "международные наемники", которые "уже прибыли" в соответствующие штабы.
Ранее боевики разведки самопровозглашенной "ДНР" заявили, что военнослужащие ВСУ готовят на 14 сентября масштабное наступление на их позиции.