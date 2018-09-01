Будут наступать. Террористы "ДНР" опасаются массированной атаки украинской армии

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"Сотрудники разведки" группировки "ДНР" заявили о том, что военнослужащие ВСУ готовят на 14 сентября нынешнего года масштабное наступление на позиции боевиков.

"Наши источники в штабах Операции объединенных сил и ОТГ "Восток" называют 14 сентября как возможную дату наступления", - цитирует "разведчиков" новостное агентство "РИА Новости".

По всей видимости, боевиков серьезно встревожили маневры украинских военных, проводимые в рамках учения "Шторм-2018".

"Мы фиксируем стягивание тяжелой техники и артиллерийского вооружения к населенному пункта Розовка. Личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи. Кроме этого в район Урзуфа прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406 артиллерийской бригады", - заявили боевики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что офицер ВСУ рассказал, как именно Россия на Донбассе испытывает свое новейшее оружие.