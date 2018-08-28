"Нам нужно готовиться": Офицер ВСУ рассказал, как Россия испытывает на Донбассе новейшее оружие

По словам военнослужащего, количество доказательств российских военных испытаний в захваченных районах Донбасса исчисляется тысячами.
Российские власти активнейшим образом использует территории, временно находящиеся под контролем группировок "Л/ДНР", в качестве полигона для испытания новейших боеприпасов, техники и вооружения.
Такое мнение в интервью порталу "Обозреватель" высказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). "Доказательств этому - тысячи. Последнее - испытание новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении", – заявил в интервью "" "Как нам сообщают, это - для проведения учений. Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться - потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции", - сказал он.
Офицер также отметил, что в условиях гибридной войны РФ может и принимает неадекватные решения, но бойцы ВСУ всегда готовы нанести ответный удар.
"Чем больше они сюда техники сюда пришлют, тем больше мы ее сожжем", – подытожил Штефан.
Напомним, ранее Анатолий Штефан показал в Сети снимок очередного ликвидированного боевика "ДНР".