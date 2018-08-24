Прямое попадание: под Авдеевкой бойцы ВСУ уничтожили технику и блиндаж боевиков

/ Фейсбук 93 ОМБР

В зоне проведения Операции объединенных сил бойцы ВСУ уничтожили технику и укрепления боевиков.

На опубликованном видео запечатлен сброс боевого заряда и уничтожение вражеской техники и блиндажа на Авдеевском направлении.

"Авдеевское направление, воины Вооруженных сил Украины дают адекватный ответ на провокационные действия российско-оккупационных войск", - подписал опубликованное видео офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

Напомним, 23 августа в результате обстрелов боевиков на Донбассе погибли пятеро украинских военнослужащих, еще семеро украинских бойцов получили ранения.

В то же время российско-террористические силы понесли куда большие потери - 12 ликвидированных и 17 раненых.