ВСУ жестко ответили террористам на атаку в День флага - 12 врагов ликвидировано

23 августа 2018, 21:43

Сегодняшний день стоил армии пятерых убитыми.

ВСУ отбили попытку атаки террористов
ВСУ отбили попытку атаки террористов / Facebook.com

Террористы в зоне ООС по состоянию на вечер 23 августа 12 раз били по позициям ВСУ, четырежды - из тяжелого оружия. Сегодняшний день стоил армии пятерых бойцов убитыми и семерых ранеными, однако российско-террористические силы понесли куда более сильные потери - 12 ликвидированных и 17 раненых.

"Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь артиллерии калибра 122 Читайте такжеГенерал-разведчик рассказал, где на Донбассе ждать нового удара боевиковмм, 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Гнутово, Лебединское. В ходе обстрелов в районах Крымского и Новотошковского враг применил против военнослужащих Объединенных сил 122 мм артиллерию и минометы", — сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Напомним, 23 августа боевики на Донбассе убили четверых украинских военнослужащих, еще семеро украинских бойцов получили ранения.

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Донбасс ВСУ потери ликвидация сводка боевики. террористы ООС
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