Наступление боевиков на Донбассе: в День флага убиты четверо украинских военных, еще семь – ранены

На Донбассе очередное обострение / EPA/UPG

23 августа боевики на Донбассе убили четверых украинских военнослужащих, еще семеро украинских бойцов получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Дмитрий Гуцуляк, пишет пресс-служба Минобороны Украины.

"Около 06.00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе Крымского (Луганской области) и попытался захватить наблюдательные посты вдоль Бахмутской трассы", – рассказал Гуцуляк.

Бойцы дали боевикам отпор и успешно отбили их атаку. Потери противника уточняются, добавили в ведомстве.

Читайте также"Поздравления" от России с Днем независимости Украины: к чему готовиться на фронте и в тылу"В результате пятичасового боя погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро защитников Украины получили ранения различной степени", – уточнил Гуцуляк.

По его словам, боевики во время боя более 30 раз стреляли из артиллерии калибра 122 мм, а также выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 мин калибра 82 мм. "Вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов. Наши защитники применяли вооружение БМП и гранатометы", – сообщил представитель Минобороны.

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