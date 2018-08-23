Порошенко извинился за невыполненное предвыборное обещание

23 августа 2018, 10:26

Глава государства заявил, что дал надежду, которая не сбылась.

порошенко кланяется
Петр Порошенко извинился перед украинцами

Обещание завершить АТО на Донбассе за короткое время породило в обществе несбывшуюся надежду, заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства извинился за то, что в 2014 году давал такое обещание и признал свою ошибку: "Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны... Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения".

Во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины в Днепре Порошенко подчеркнул, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

"Я сделал из него выводы. С самого начала следовало нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу. Многие из нас весной четырнадцатого не осознавали реальной глубины той катастрофы, которая произошла еще до войны. Армию заранее разоружили и раздели, распродали и обокрали. Многие из нас ситуацию рассматривал как мятеж сепаратистов. Да, искусственный. Да, организованный из Москвы, да, ею профинансированный и вооруженный росвоенторгом, но все таки мятеж ...", - отметил Порошенко.

По его словам, только потом стало ясно, что это " очередная полномасштабная российско-украинская война", сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко объявил, что вместо антитеррористической операции, которая началась в апреле 2014 года, на Донбассе стартовала операция Объединенных сил. По его словам, АТО выполнила свои задачи.

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Донбасс Петр Порошенко
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