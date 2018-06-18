"Сафари на людей": В "ДНР" разгоняют новый фейк об украинской армии

Служащие вооруженных сил Украины якобы организовали так называемую коммерческую охоту на людей в Донбассе, заявил начальник пресс-службы "вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой Народной Республики" капитан Даниил Безсонов.

"Важно отметить, что "коммерческая охота на людей", или в простонародье "сафари", есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям. Установлено, что использовалось оружие, которое в стволе имеет шесть нарезов, возможно карабин немецкого производства "Болторез". При этом указанный образец оружия на вооружении украинских боевиков не стоит", — цитирует Безсонова сайт ВС "ДНР".

По его словам, у самопровозглашенной республики якобы есть доказательства того, что организацией охоты занимаются члены подразделения 30-й бригады ВСУ в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска. При этом прибыль от сафари получают как организаторы и командиры бригад, так и представители штаба Операции объединенных сил.

"Нам стало известно, что в начале июня 2018 года в район Марьинки прибыли четыре богатых гражданина из стран Западной Европы, которые заплатили командованию ВСУ денежные средства за допуск их на позиции и убийства людей на территории "Донецкой Народной Республики", — отметил Безсонов.

Он также добавил, что подобное стало возможным после того, как формат "антитеррористической операции" был изменен на ООС в апреле 2018 года.

Ранее террористы из группировки "ДНР" осуществили очередной фейк-"вброс", заявив, что украинские силовики якобы готовят провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности.