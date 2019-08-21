Суд заочно арестовал беглого экс-министра "МинСДоха"

Александр Клименко сбежал из Украины / УНИАН

Печерский районный суд столицы заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен экс-президента-беглеца Януковича Александра Клименко. Решение было принято 19 августа.

В Генпрокуратуре сообщают, что в настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

"С целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента", - сообщает пресс-служба ГПУ.

С целью соблюдения прав Клименко и требований УПК Украины суд привлек адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Также в ведомстве напомнили, что Главная военная прокуратура ГПУ 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное) уголовного производства по подозрению бывшего главы ГФС (министра доходов и сборов) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Клименко подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.

Расследованием установлено, что бывший министр доходов и сборов Украины в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации путем реализации преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Напомним, ранее Печерский райсуд столицы Украины заочно арестовал Виталия Захарченко − министра внутренних дел времен президентства Виктора Януковича.