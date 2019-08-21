Суд заочно арестовал беглого экс-министра "МинСДоха"

21 августа 2019, 00:42

Александра Клименко подозревают в хищении 3,1 миллиарда бюджетных гривен.

Александр Клименко
Александр Клименко сбежал из Украины  / УНИАН

Печерский районный суд столицы заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен экс-президента-беглеца Януковича Александра Клименко. Решение было принято 19 августа. 

В Генпрокуратуре сообщают, что в настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

"С целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента", - сообщает пресс-служба ГПУ.

С целью соблюдения прав Клименко и требований УПК Украины суд привлек адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Также в ведомстве напомнили, что Главная военная прокуратура ГПУ 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное) уголовного производства по подозрению бывшего главы ГФС (министра доходов и сборов)  в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Клименко подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.

Расследованием установлено, что бывший министр доходов и сборов Украины в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации путем реализации преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Напомним, ранее Печерский райсуд столицы Украины заочно арестовал Виталия Захарченко − министра внутренних дел времен президентства Виктора Януковича. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
суд арест ГПУ Александр Клименко новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:07
Поиск музыкантов на свадьбу: на что стоит обратить внимание новости компании
11:59
В Харькове раскрыли офицера, оголтело фанатеющего от боевиков и русского мира Фото
11:37
Удивительная миссис Мейзел 3 сезон: дата выхода и новый трейлер Видео
11:31
"Фальсификация и развал дела": Луценко оценил расследование против Грымчака Видео
11:11
Премии вместо парада: Полторак подписал приказ о выплатах военным Видео
11:10
Будет горячо: завтра в Украине припечет до +35 Видео
10:56
Генерал рассказал, как Украине нужно карать Россию за Иловайский котел
10:55
"Как же вы за*бали, с*ки": на Луганщине десятки тысяч абонентов остались без водоснабжения
10:50
Марк Захаров попал в реанимацию: что случилось
10:45
Добирался своим ходом: в Украину прибыл новый посол Франции
10:38
"Какой-то срам": на росТВ расплевались пеной в истерике из-за трейлера украинской комедии Видео
10:21
В Киеве возле метро произошла перестрелка: трое раненых Видео
10:19
"Нах** с Украины": Anna Maria едут в Россию развлекать оккупантов
10:16
По законам военного времени: Разумков предложил рецепт борьбы с мародерами Видео
09:53
В пику Кремлю: Пентагон выложил в Сеть видео испытаний новейшей ракеты Видео
09:47
Сто дней Зеленского: восемь причин для разочарования мнение
09:45
"Зае*ись, вояка": в Киеве маршрутчик унизил ветерана АТО
09:23
"Не следствие, а причина": Супрун укорила Разумкова за незнание сути медреформы Видео
09:13
Зеленский определился с представителем президента в новом созыве Рады
08:59
В Украине разработали схему поставки реверсного газа из Румынии Видео
08:47
"Надо вызывать зоо-патруль": в Сети позубоскалили по поводу мух на мосту Кличко Видео
08:32
Мост между Москвой и Киевом, или Зачем Нетаньяху прилетел в Украину мнение
08:19
"Засушим всю Украину": Жириновский грозит перекрыть Днепр за 48 часов
07:55
Хищения в Укрэксимбанке: СБУ нашла следы "ОПГ Порошенко" – Портнов Видео
07:50
"Томная киса скучает": Вера Бержнева без трусов взбудоражила сеть
07:23
У Зеленского предупредили о сложной зиме из-за споров с Газпромом и низких запасов угля Видео
07:14
Какого числа Ореховый спас 2019 и как отмечать Видео
06:54
Будут лупить: почему новая Рада неизбежно ополчится против Зеленского мнение
06:30
Астролог рассказал, нужны ли Украине парады в День независимости
06:15
Стало известно, сколько времени длится идеальный секс
05:55
Каре – самая модная стрижка на средние волосы 2019-2020: тренды, 35 фото Фото Видео
05:26
Нибиру иссосала кислород из рек в России - уфологи
04:40
"Бесстыжая" - Миша Романова топлес показала грудь
04:02
Ученые обнаружили простой метод, как выбрать пол будущего ребенка
03:23
"Нужно строить стену": эксперт спрогнозировал сроки окончания войны на Донбассе
02:38
"Хотите суперфуд - сварите борщ": Супрун дала советы о правильном питании
01:52
Супруга экс-футболиста Динамо показала футбольный стриптиз Видео
01:30
Ученые указали на пользу и вред растворимого кофе
01:07
Ученые вычислили возраст, в котором случается самый лучший секс
00:44
"Историческая встреча": Зеленский озвучил итоги визита Нетаньяху Фото Видео
00:25
Всемирный день лени 2019: прикольные картинки и необычные советы Фото Видео
00:03
Эксперт пояснил игнорирование Западом идеи Зеленского по Минску
19 августа, понедельник
23:39
Forbes рекомендовал туристам вместо Парижа ехать в Киев
23:16
У Зеленского нашли способы снизить электроэнергию на 20%
22:57
"Пусть земля эта родит": журналист пояснил, зачем бросила хлеб Сара Нетаньяху Видео
22:31
В Киеве Range Rover после столкновения с Tesla бросило на пешеходов Видео
22:08
"Слезы наворачиваются на глаза": в Госдуме похлопотали перед Украиной за Крым
21:47
"Пока жив Путин": журналист пояснил, сможет ли Зеленский достичь мира
21:38
"Будем так поступать и впредь": Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным хлебом Видео
20:41
"Паровозик конкретный": в Севастополе мусоровоз смял одним махом 15 авто Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять