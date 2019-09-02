В школе Львова подросток бросил камень в польского дипломата

Атаке подверглась школа с обучением на польском языке / Фото: urban-project.lviv.ua

В школе №24 города Львова 2 сентября во время праздничных мероприятий ко Дню знаний подросток попал камнем в представителя польского консульства.

"Мэрия Львова требует немедленной реакции правоохранителей на попытки провокаций в школе. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно – камни. Никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Как сообщает Zaxid.net, отреагировал на инцидент и мэр Львова Андрей Садовой. Он потребовал от СБУ провести расследование в связи с досадным инцидентом.

Уточняется, что такая резкая реакция мэра связана с тем, что данная школа одна из двух в городе, где преподавание ведется на польском языке. Именно по этой причине на торжественной линейке присутствовали представители консульства Польши.

По результатам предварительного расследования, камень с третьего этажа здания в толпу бросил 13-летний подросток, который в данной школе не учится, а пришел на линейку вместе с другом. Обвиняемый утверждает, что совершил хулиганство ради развлечения и не хотел попасть в польского дипломата.

Эти предметы полетели в польского дипломата / Фото: пресс-служба Львовского горсовета

Директор школы Луция Ковальська утверждает, что за 20 лет ее педагогической деятельности такой инцидент произошел впервые. Знают о произошедшем и в консульстве Польши. Дипломаты заявили, что хотят ознакомиться с результатами расследования.

В Нацполиции открыли производство и расследуют обстоятельства чрезвычайного происшествия. Уточняется, что дипломат в результате неожиданной атаки серьезно не пострадал.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил школьников и родителей с началом учебного года, дав первоклассникам "сугубо человеческие" советы.