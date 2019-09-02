Не списывать и не забывать бутерброды в рюкзаке: Зеленский дал советы первоклассникам

Владимир Зеленский дал советы первоклассникам / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил школьников и родителей с началом учебного года, дав первоклассникам "сугубо человеческие" советы.

На своей странице в Facebook глава государства, который сам отвел в первый класс своего сына Кирилла, перечислил семь советов, в которых не обошлось без юмора.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог.

Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих:

Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Не списывайте. Будьте самостоятельными.

Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.

Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.

Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.

Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью.

И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас из этого "предмета" будет твердая 12-ка!

С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!", - написал президент.

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