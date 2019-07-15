"Моя Сашуня, люблюююю": Зеленский трогательно поздравил дочь с 15-летием и показал ее фото

Зеленские поздравили дочь с 15-летием / instagram.com/olenazelenska_official

15 июля, в понедельник, у дочери президента Украины Владимира Зеленского день рождения. Елена Зеленская о важном семейном событии – 15-летии Александры – рассказала на своей страничке в Instagram.

"Найкраща дівчинка на землі! З днем народження! 15 років, як ти вчиш мене бути мамою! Люблю тебе!", - написала Елене Зеленская в подписи к фото.

Отметим, что за 4 часа отметку нравится под этим фото поставили более 200 тысяч пользователей.

В комментариях фото кто-то отметил, что "вот это по семейному, а не вот эти папередники показушники".

Под фотографией молниеносно появились сотни поздравлений. "З днем народження! Красиво смотритесь! Самая прекрасная первая леди за всю историю Украины!", "Вітаю Вашу донечку з Днем народження, а Вас з іменинницею!!!! Щасливої долі Саші і здійснення всіх, без винятку, мрій!!!!!!", "С Именинницей!!!! Крепкого здоровья всей вашей семье! Мира, благополучия и добра! Пусть растёт счастливой девочкой!!!!!", - пишут люди.

Оставила комментарий и коллега Владимира Зеленского по сцене - Елена Кравец из Квартала 95.

"Поздравляем вашу с Вовой "первую леди", Ленчик! Пусть всегда остаётся время для таких моментов, как на этом фото!)", - написала трижды мама lennykravets.

Спустя два часа после публичного поздравления супруги, фотографию подросшей дочери на своей странице в Instagram разместил Владимир Зеленский, при этом он трогательно подписал снимок: "Сьогодні тобі 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!!! Моя Сашуня)".

За два часа "лайк" этому сообщению Зеленского поставили свыше полмиллиона человек.

Добавим, что несколько лет назад Александра Зеленская мечтала стать модельером.

"Я занимаюсь рисованием и вокалом, а еще хожу на тайский бокс и теннис. В школе мои любимые предметы — украинский язык, информатика и английский с носителями из Канады. Я заканчиваю 6 класс, и ниже 9 баллов редко получаю, то есть я — хорошистка. В будущем я хочу развить свои способности в сфере рисования и стать, например, модельером. Родители меня поддерживают в этом, главное для них — чтобы я получала удовольствие от работы. Выступающей как папа на сцене я себя не вижу, а вот за кулисами находиться, как мама, вполне", - говорила в 2017 году дочь Зеленского.

Читайте такжеЕлена Зеленская: что нужно знать о самой молодой первой леди УкраиныА в марте 2019 года, жена тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказала, что их младший сын — 6-летний Кирилл, пока не очень интересуется папиной карьерой, его больше волнует, сможет ли тот сегодня с ним поиграть, а старшая дочь — 14-летняя Александра — "в состоянии юношеского максимализма выражает активное недовольство".

"Ей не хочется, чтобы папа погружался в мир политики, становился похожим на представителей политического бомонда, которых она видит по телевизору. Я пытаюсь ей объяснить, что в любой среде можно оставаться самим собой, сохранять порядочность и принципиальность, и что папа точно сможет это сделать", — добавила супруга Зеленского.

К слову, у Зеленских двое детей - дочь Саша, которая родилась в 2004 году, и сын Кирилл 2013 года рождения.

Напомним, ранее 66-летняя жена Макрона раскрыла Елене Зеленской секреты профессии первой леди.