Стало известно, в какой школе будет учиться сын Зеленского

Сегодня у семьи президента было особенное утро.
Сын президента Владимира Зеленского - 6 летний Кирилл - пошел в первый класс в киевскую Новопечерскую школу.
Глава государства вместе с женой привел сына в школу, сообщают Вести со ссылкой на корреспондента.
По его данным, супруги не разрешили журналистам снимать сына.
"…Владимир и Елена Зеленские негативно отнеслись к тому, что в объективы камер мог попасть их сын Кирилл и попросили прессу его не снимать", - отмечается в материале.
Жена президента на своей странице в Instagram написала, что в понедельник, 2 сентября, у ее семьи было особенное утро, - ее сын стал первоклассником и пошел на празднование Дня знаний (отмечается 1 сентября) в школу.
"Сегодня день для нашей семьи особенный. Букварик, тетради, карандаши. Будто ничего не забыли... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник…", - поделилась она.
Напомним, Кирилл Зеленский учился в дошкольном заведении при Новопечерской школе. Владимир Зеленский родился и учился в Кривом Роге Днепропетровской области.