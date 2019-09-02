Стало известно, в какой школе будет учиться сын Зеленского

2 сентября 2019, 11:32

Сегодня у семьи президента было особенное утро.

Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в Новопечерскую школу - Зеленский новости
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в Новопечерскую школу / Instagram/Владимир Зеленский

Сын президента Владимира Зеленского - 6 летний Кирилл - пошел в первый класс в киевскую Новопечерскую школу.

Глава государства вместе с женой привел сына в школу, сообщают Вести со ссылкой на корреспондента.

По его данным, супруги не разрешили журналистам снимать сына.

"…Владимир и Елена Зеленские негативно отнеслись к тому, что в объективы камер мог попасть их сын Кирилл и попросили прессу его не снимать", - отмечается в материале.

Жена президента на своей странице в Instagram написала, что в понедельник, 2 сентября, у ее семьи было особенное утро, - ее сын стал первоклассником и пошел на празднование Дня знаний (отмечается 1 сентября) в школу.

"Сегодня день для нашей семьи особенный. Букварик, тетради, карандаши. Будто ничего не забыли... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник…", - поделилась она.

Напомним, Кирилл Зеленский учился в дошкольном заведении при Новопечерской школе. Владимир Зеленский родился и учился в Кривом Роге Днепропетровской области.

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